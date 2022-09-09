توننداكس يستعيد نسقه الإيجابي في إقفال الجمعة وسط قيمة مبادلات استثنائية

أقفلت بورصة تونس حصّة، الجمعة، بشكل إيجابي، وزاد مستوى توننداكس بنسبة 0،1 بالمائة ليصل إلى النقطة 8201،1.

وكانت الحصّة استثنائية بعد تحقيق مبادلات بقيمة 91،7 مليون دينار اثر الاستفادة من تبادل 5 كتل من الأسهم بقيمة 85،8 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق المالية.

وشملت الكتل أسهم “بي ايتش” (74 مليون دينار) وستار (5،2 م د) ووان تاك القابضة (3،3 مليون دينار) وبنك الوفاق الدولي (2،3 مليون دينار) والتجاري للإيجار المالي (1 مليون دينار).

واستحوذ سهم البنك العمومي بي أيتش، تبعا لذلك، على 81 بالمائة من قيمة المعاملات الجملية وأنهى الحصّة عند مستوى 15،300 بعد تحقيق زيادة بنسبة 0،7 بالمائة.

وعاد أفضل أداء لسهم أدوية للحصّة وزادت قيمته بنسبة 5،9 بالمائة (6،300 دينار) وسط معاملات بلغ حجمها 523 ألف دينار. وأظهر سهم سوموسار أداء جيّدا وتمكن من الزيادة بنسبة 5،8 بالمائة في سعره ليبلغ قيمة 1،090 دينار وتحقيق مبادلات بقيمة 390 ألف دينار ليكون تحسن اداء السهم، منذ بداية سنة 2022، بنسبة 28 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وفقد سهم لاندور 5،4 بالمائة من قيمته وأقفل عند سعر 7،260 دينار. ويبدو أن ردّة فعل المستثمرين كانت سيئة تبعا للإفصاح عن مؤشرات الشركة للنصف الأوّل من 2022. وقد بلغت النتيجة صافية للسداسي الأوّل حدود 1،4 مليون دينار مقابل أرباح بقيمة 4،1 مليون دينار خلال السداسي الأوّل من 2021.

وظهر سهم بنك الوفاق الدولي من بين الأسهم الأسوأ اداء بعد أن سجل تراجعا بنسبة 3،7 بالمائة (6،500 د).