هكذا سيكون الطقس اليوم السبت 10 سبتمبر

يكون طقس السبت 10 سبتمبر 2022 قليل السحب فمغيّم جزئيا بأغلب المناطق، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية وتشمل تدريجيا المناطق الشرقية.

وتسجل الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 30 و37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.

أما الريح، فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 20 كلم/س ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل اخر النهار كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كلم/س، فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمتموج.

وفي ما يلي درجات الحرارة في كل الولايات:

الولايات درجات الحرارة

تونس 35

أريانة 35

منوبة 35

بن عروس 35

نابل 35

بنزرت 32

زغوان 37

سوسة 33

المنستير 31

المهدية 32

صفاقس 34

باجة 36

جندوبة 38

الكاف 35

سليانة 36

القيروان 38

سيدي بوزيد 39

القصرين 36

قابس 34

مدنين 38

قفصة 40

توزر 44

تطاوين 40

قبلي 42