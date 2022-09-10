رغم اضراب فنّيي الملاحة الجويّة/ وزارة النقل تقدّم حصيلة الرحلات التي تمّ تأمينها

تبعا للإضراب الذي نفّذته النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية بديوان الطيران المدني والمطارات، يوم الجمعة 09 سبتمبر 2022، تؤكّد وزارة النّقل أنه ومن باب الحرص على تواصل المرفق العمومي وتأمين الحركة الجوّية، فقد تمّ التعامل مع الإضراب بطريقة تضمن تواصل الخدمات في مجال دقيق وحيوي، وذلك رغم محاولات الصدّ عن العمل من قبل بعض الأطراف، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض.

وزارة النقل: تم تأمين 99% من الرحلات المبرمجة:

– عدد الرحلات المبرمجة بتاريخ 9 سبتمبر 2022 من الساعة ” 00h00″ إلى غاية ” 23H59″ :

– 75 رحلة ذهاب

– 75 رحلة إياب

تم إلى حدود الساعة 23h59 معالجة :

* 74 رحلة ذهاب أي بنسبة 99 % من عدد الرحلات ذهاب ليوم 09/09/2022

رحلة شركة eurowing والمتجهة إلى كولونيا : تم تسجيل تأخير عند الحلول بمطار تونس قرطاج(توقيت الإقلاع المبرمج 00h40)

* 74 رحلة إياب أي بنسبة 99 % من عدد الرحلات إياب ليوم 09/09/2022

رحلة شركة الطيران الجديد و القادمة من مرسيليا : تسجيل تأخير عند الوصول حوالي الساعة 02h30

مع العلم أنه لم يتم إلغاء أي رحلة

– تأمين 98 رحلة عبور عبر المجال الجوي التونسي طبقا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية.