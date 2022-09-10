كأس الاتحاد الإفريقي /الدور التمهيدي/ : نتائج جزئية

في ما يلي النتائج الجزئية لمقابلات الذهاب للدور

التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, التي جرت يومي الجمعة

والسبت:

الجمعة 9 سبتمبر:

فاسيل كينيما (إثيوبيا) – بوماموري (بورندي) 3-0

بوفلز دو بورغو (البنين) – كالون (سيراليون) 0-1

نادي ميلو (غينيا) – آسكو دي كارا (الطوغو) 2-1

سان-ميشال يونايتد (السيشال) – انتر ليتورال أكاديمي (غينيا الاستوائية) تأجلت

السبت 10 سبتمبر:

أف سي بول (أوغندا) – نادي فيوتشير (مصر) 0-0

نادي باميندا (الكاميرون) – نادي إلغيكو بليس (مدغشقر) 1-1

نادي سانتي دابيشي (التشاد) – فيروفياريو دي بيرا (الموزمبيق) 1-2

تيليكوم جيبوتي (جيبوتي) – نادي كيغالي (رواندا) 0-0

أنغلوغولد أشانتي غولدن بويز (غينيا) – نواكشط كينغس (موريتانيا) 2-0

الأحد 11 سبتمبر:

س 00ر13: نادي الهلال (جنوب السودان) – نادي كيبانغا (زنجبار)

س 00ر14: مبابان هايلاندرز (ايسواتيني) – نادي روايال (جنوب افريقيا)

س 00ر16: كوارا يونايتد (نيجيريا) – نادي الجمارك (النيجر)

س 30ر16: نادي ليسكر (ليبيريا) – نادي غاغنوا (كوت ديفوار)

س 30ر16: نادي الجمارك (بوركينا فاسو) – نادي ريال دي باماكو (مالي)

س 00ر18: الهلال (السودان) – غيتا غولد (تانزانيا)

س 00ر18: نادي الأخضر (ليبيا) – أهلي الخرطوم (السودان)

س 00ر20: الجيش الملكي (المغرب) – نادي ريمو ستارز (نيجيريا)

ملاحظة:

– تأهل نادي سان إيلوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) للدور القادم عقب انسحاب

نادي سيكيريتي سيستامس (بوتسوانا).

– إجراء مقابلات العودة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر.