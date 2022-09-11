انطلاق فعاليات المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لاختيار التركيبة الجديدة والعميد الجديد ورؤساء الفروع الجهوية

انطلقت، صباح الأحد بالعاصمة، فعاليات المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لاختيار التركيبة الجديدة لمجلسها والعميد الجديد للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية .

ويتنافس 5 محامين على خلافة العميد الحالي ابراهيم بودربالة ، وهم رئيس فرع المحامين بتونس، محمد الهادفي، والمستشار لدى محكمة الجنيات الدولية في “لاهاي”، محمد بكار والكاتب العام الحالي للهيئة، حاتم مزيو، والكاتب العام السابق للهيئة، بوبكر بالثابت، والمحامي سامي شطورو .

كما تقدم للترشح الى عضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين البالغ عدد مقاعده المتنافس عليها 14 مقعدا ، 39 محاميا من بينهم 6 اعضاء من المجلس الحالي، فيما قدم 43 محاميا ترشحات لرئاسة الفروع الجهوية البالغ عددها 17 فرعا .

كما قدم 248 ترشحا لعضوية مجالس الفروع، علما وان عدد المقاعد المتافس عليها قد بلغ 114 مقعدا.

ودعا رئيس الهيئة المتخلي، ابراهيم بودربالة، من خلال تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “وات”، المكتب الجديد للهيئة الى مواصلة العمل على تحقيق مصالح مهنة المحاماة والمطالبة باصدار القانون الاساسي المنظم لها. واعتبر ان اصدار هذا القانون الاساسي سيكون السبيل لاصلاح الهيكلة خاصة وتوحيد المدخل واصلاح المهنة في المجال المتعلق بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية .

كما اوصى بودربالة المكتب الجديد للهيئة، الذي سيتم الاعلان عن تركيبته اليوم الاحد، اثر انتهاء العملية الانتخابية، التي انطلقت منذ الصباح ، بالسعي الى جمع المحامين على القيم والثوابت المهنية والابتعاد عن الصراعات الحزبية والسياسية.

يذكر انه تم، امس السبت، خلال الجلسة العامة الاعتيادية المصادقة على التقريرين الادبي والمالي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس .