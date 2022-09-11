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احباط 26 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة ليلة السبت

2022/09/11 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط والجنوب والشمال، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، من إحباط 26 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة.
وجاء في بلاغ نشرته الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد، أنه تم خلال هذه العمليات المندرجة في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، نجدة وإنقاذ 426 مجتازا من بينهم 140 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية يحملون الجنسية التونسية.
وأضافت أنه تم حجز 12 مركبا بحريا و16 محركا ، مشيرة الى أن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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