نقابة فنّيي الملاحة..نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 75 بالمائة و على سلطة الاشراف تحمّل مسؤوليتها

أفادت النقابة الأساسية لفنّيي الملاحة الجويّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنّ الإضراب، الذي تمّ تنفيذه يوم 9سبتمبر 2022، شهد مشاركة بنسبة 75 بالمائة.

وانتقدت النقابة في بلاغ نشرته، الأحد، ما وصفته بالمغالطات، التي روّجت لها الادارة العامّة للديوان الوطني للطيران المدني والمطارات وسلطة الإشراف في التعاطي مع الإضراب مؤكّدة انّ ما قامتا به يعدّ ضربا للحق النقابي، الذي ضمنه الدستور والقوانين الدولية الوطنية والدولية.

كما ندّدت بما وصفته بالهرسلة والتدخلات “اللاأخلاقية” وغير القانونية، التّي مارستها الإدارة العامة بما في ذلك التساخير والتدخّل الأمني من أجل إجبار الأعوان على العمل باستعمال السلطة.

وحمّلت النقابة سلطة الإشراف والإدارة العامّة سوء تصرّفها وتعريض البلاد والأعوان إلى أخطار جسيمة مؤكّدة في الآن نفسه استعدادها لمقاضاة كل من خوّلت له نفسه التلاعب بالبلاد والديوان.

وكانت النقابة الاساسية لفنّيي الملاحة الجويّة قد نفّذت إضرابا عن العمل يوم، الجمعة 9 سبتمبر 2022، إثر فشل الجلسة الصلحية المنعقدة بين وزارة النقل والطرف النقابي، وفق ما أعلنته الجامعة العامة للنقل.

وأفادت الجامعة العامة للنقل في وقت سابق للإضراب على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” أن الجلسة الصلحية، التّي انعقد يوم، الخميس 8 سبتمبر 2022، بمقر وزارة النقل، فشلت “بعد تغيّب ممثل رئاسة الحكومة وانسحاب وزير النقل منها وعدم استعداد الإدارة لحلحلة المطالب، التّي تعهدت بها في الجلسة الصلحية بتاريخ 23 أوت 2022”.