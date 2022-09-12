اثر انتخاب حاتم المزيو عميدا جديدا لهيئة المحامين ،اليوم فرز الاصوات لعضوية الهيئة

تجري اليوم الاثنين، عملية فرز الاصوات لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين لاختيار 14 عضوا من بين 39 مرشحا، وذلك بعد اختيار المحامي حاتم المزيو عميدا جديدا للهيئة للمدة النيابية 2022/2025 اثر فوزه على منافسه بوبكر بالثابت في الدور الثاني من التصويت .

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بالجلسة العامة الانتخابية لهيئة المحامين محمد العادل بالهجالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن العميد الجديد لهيئة المحامين فاز في الدور الثاني من التصويت لعدم حصول اي من المرشحين الاثنين المذكورين على نسبة 50 بالمائة زايد واحد من الاصوات في الدور الاول.

واضاف أنه سيتم يوم الاحد القادم 18 سبمتبر، انتخاب رؤساء وأعضاء فروع الهيئة الوطنية للمحامين .

وكانت انطلقت صباح الاحد بالعاصمة، فعاليات المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس لاختيار التركيبة الجديدة لمجلسها والعميد الجديد للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية

وتنافس 5 محامين على خلافة العميد ابراهيم بودربالة ، وهم رئيس فرع المحامين بتونس محمد الهادفي، والمستشار لدى محكمة الجنايات الدولية في “لاهاي”، محمد بكار والكاتب العام الحالي للهيئة، حاتم المزيو، والكاتب العام السابق للهيئة، بوبكر بالثابت، والمحامي سامي شطورو كما تقدم للترشح الى عضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس البالغ عدد مقاعده المتنافس عليها 14 مقعدا ، 39 محاميا من بينهم 6 اعضاء من المجلس الحالي، فيما قدم 43 محاميا ترشحات لرئاسة الفروع الجهوية البالغ عددها 17 فرعا .