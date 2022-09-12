انتشال 6 جثث لهاجرين غير نظاميين آخرين في حادثة غرق مركب بسواحل الشابة

انتشلت الوحدات البحرية ست جثث لهاجرين غير نظاميين آخرين كانوا في عداد المفقودين، بعد غرق مركب على بعد 7 أميال من سواحل الشابة في الليلة الفاصلة بين 6 و 7 سبتمبر 2022.

و أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الجبابلي في بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين ،أنه سيتم التعرف على هوياتهم عبر التحليل الجيني وأضاف أن عمليات البحث متواصلة بدعم بمروحية من الوحدة الجوية للحرس الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن وحدات الحرس والجيش كانت قد تمكنت من إنقاذ 14 مهاجرا غير نظامي وانتشال 6 جثث ، ورجح الناطق الرسمي للحرس انه كان على متن المركب ما بين 34 و 37 مهاجر.