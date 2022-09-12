بن عروس: يوم اعلامي حول حماية الطيور من الصعق الكهربائي

نظمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية “أحباء الطيور” والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بدعم من مؤسسة حماية الطبيعة، اليوم الاثنين، بمركز التكوين والإتقان التابع لها بمنطقة الخليدية من ولاية بن عروس، يوما إعلاميا تحسيسيا حول الحد من ظواهر الاصطدام والصعق الكهربائي للطيور وتأثيراته على اضطرابات الشبكة الكهربائية .

وبين مدير عام دراسة الحياة بوزارة البيئة الهادي الشبيلي، ان هذا اليوم يندرج في إطار السعي لوضع برنامج عمل لحماية أصناف الطيور من الصعق الكهربائي وتجنب تأثير ذلك على حصول انقطاعات في شبكة التزويد بالكهرباء وبالتالي التقليص من الخسائر المنجرة على ذلك في الاتجاهين.

واضاف الشبيلي ان الدراسات المنجزة حديثا احصت 196 صنفا من الطيور، من بينهم 74 صنفا يوجدون في القائمة الحمراء (القائمة المهددة)، و10 أصناف انقرض تواجدهم داخل الفضاء البيئي التونسي، إضافة إلى وجود 13 صنفا في وضعية خطيرة و22 صنفا في وضعية تهديد بالانقراض و29 صنفا في وضعية هشة، وهو ما يستدعي من كل الأطراف مضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة لحماية هذه الأصناف من الطيور، وفق تاكيده .

من جهته أوضح المدير التقني للتوزيع بالشركة التونسية للكهرباء والغاز عبد الخالق بن خذر، أن هذا اليوم الاعلامي، مواصلة لسلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف بهدف إيجاد آلية للتوازن بين المحافظة على التنوع البيولوجي والحد من الانقطاعات على الشبكة بفعل حوادث الصعق الكهربائي من قبل الطيور المهاجرة بالخصوص .

وبين بن خذر أن هذه الحوادث تمثل نسبة 5 بالمائة من مجموع الحوادث العامة للانقطاع على الشبكة سواء على مستوى الشبكات الرئيسية أو الفرعية وتنحصر جغرافيا بالخصوص في جهتي الشمال والشمال الغربي، وفي بعض المناطق في الجنوب، باعتبار ان هذه المناطق الجغرافية تدخل في مسارات تنقلات الطيور المهاجرة.

وقال المنسق العلمي لجمعية “أحباء الطيور” هشام الزفزاف، إن هذا اليوم الاعلامي، يتزامن مع انطلاقة أسبوع المحافظة على الطيور، والذي يتواصل إلى غاية 16 سبتمبر المقبل ويتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات على غرار تنظيم أيام إعلامية تحسيسية مع مختلف المتدخلين والمساهمة في وضع خطة عمل معهم لحماية التنوع البيولوجي الذي من بين مكوناته حماية الطيور والحفاظ عليها من الانقراض وتأمين مسارات تنقلها .

ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها عدد من الخبراء الذين حضروا فعاليات اليوم الاعلامي، القيام بعمليات تشخيص للظاهرة وإعداد برامج عملية للحد منها على غرار وضع أعشاش بمواصفات حمائية على الشبكة لتفادي ظاهرة الصعق الكهربائي وتحديد مناطق التدخل .

يذكر انه ووفقا الدراسات المنجزة، فان 3 طيور مهاجرة على الأقل تتعرض سنويا للصعق الكهربائي والموت نتيجة لذلك على طول 1 كلم من الشبكة.