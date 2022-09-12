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مصادر دبلوماسية تؤكد مشاركة ملك المغرب في قمة الجزائر..

2022/09/12 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

افادت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقالت المصادر إن السلطات المغربية “أجرت اتصالات مع دول الخليج لإبلاغها بمشاركة الملك شخصياً في قمة الجزائر العربية”. وأضافت أن “المغرب عمل بتشجيع من حلفائه الخليجيين على المشاركة على أعلى مستوى في هذا الحدث من أجل ضمان نجاحه”.

وكان الملك محمد السادس قد شارك في القمة العربية في الجزائر التي التأمت عام 2005، وكانت آخر قمة عربية يحضرها ملك المغرب.

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