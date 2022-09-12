عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق محمد فريخة..

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2022/09/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد التونسية.

ووفق موزاييك فقد جاء قرار الاحتفاظ بمحمد فريخة على خلفية امتلاكه سابقا شركة طيران .

وسبق أنّ أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب السبت 11 سبتمبر لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بمحافظ سابق لمحافظة مطار تونس قرطاج الدولي لمدة 5 أيام قابلة للتمديد وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين الى بؤر التوتر والارهاب خارج البلاد التونسية.

ومن جهة ثانية، أذنت النيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب بالتمديد في الاحتفاظ بالاطارين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

ويتعلق ملف القضية بشكاية كانت تقدمت بها منذ سنة 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي حول شبكات التسفير.

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