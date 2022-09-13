أعوان الآلية 20 يعلقون اضراب الجوع بعد تعهد وزير الشؤون الاجتماعية برفع مطالبهم في أول مجلس وزاري قادم

أفادت المنسقة الوطنية لأعوان الآلية 20 الرافضين للاتفاقية القطاعية المشتركة، آمنة زويدي، اليوم الثلاثاء، بأن أعوان الآلية من متصرفين ومقتصدين موزعين على مختلف الوزارات والمنظمات علقوا أمس الاثنين اضراب الجوع المزمع تنفيذه أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بعد تعهد الوزير، مالك الزاهي، بطرح مطالبهم في أول مجلس وزاري قادم

وأضافت آمنة زويدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن العشرات من الأعوان المنتمين للآلية 20 نفذوا أمس الاثنين وقفة احتجاجية بساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة للمطالبة بانتدابهم بعقود عمل بهياكل عمومية مؤكدة رفض، الأعوان البالغ عددهم نحو 329 عونا من أصحاب الشهائد العليا الموزعين على وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والثقافة وجمعيات ومنظمات ذوي الإعاقة، الاتفاقية القطاعية المشتركة التي تنص على ادماجهم بمراكز التربية المختصة

وبيّنت أن وزير الشؤون الاجتماعية وعدهم خلال لقائه عدد من المحتجين بطرح الإشكاليات في أول مجلس وزاري قادم، مؤكدا أن مصالح الوزارة ستعمل على الحاق أعوان الآلية 20 في شكل انتداب بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة المزمع احداثه قريبا والذي سيحل محل المركز الدولي للبحوث والدراسات والتكوين حول الإعاقة “بسمة” حيث سيكون الانتداب بالمراكز ال24 التي ستوزع على كامل الولايات

وأعربت المنسقة الوطنية من جهة أخرى عن تمسك أعوان الآلية بالتحرك الاحتجاجي في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم حسب تقديرها