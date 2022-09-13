غرفة مراكز تجميع الحليب تنبه من خطر فقدان مادة الحليب..

أكّد حمدة العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب اليوم الثلاثاء 13سبتمبر 2022 أن منظومة الألبان تمر حاليا بمرحلة صعبة جدا بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف وجميع مستلزمات القطاع ومتطلباته من ادوية ويد العاملة .

ونوه العيفي الى أنه بالإمكان تخطي الصعوبات والعراقيل التي تتهدد منظومة الألبان بواسطة فرض مبدا تعديل الأسعار على مستوى الأعلاف والترفيع في منحتي تجميع وتخزين الحليب، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الوضع الحالي لمنظومة الألبان ينذر بالخطر ويمكن بلوغ مرحلة اليأس وفقدان مادة الحليب لو يتواصل صمت الجهات المسؤولة وعدم الاكتراث بإصلاح المنظومة ومحاولة النهوض بها.

وحول فقدان مادة الحليب هذه الأيام قال العيفي في تصريح لموزاييك خلال الندوة الحوارية الإقليمية التي انتظمت بسيدي بوزيد انه: ”على الرغم من تراجع المخزون التعديلي لمادة الحليب من 45 الى 20 مليون لتر فقط فإن الحليب متوفر بشكل يومي لكنه يستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة مركزيا لتنظيمه وإنقاذه من خطر محقق ”.