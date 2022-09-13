بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج الدفعة الاولى لمباريات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة لمنافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد و التي دارت مساء يوم الثلاثاء :

الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

قاعة بني خيار

بعث بني خيار – نادي كرة اليد بقصور الساف 32-24

قاعة طبلبة

نسر طبلبة – جمعيىة الحمامات 28-26

الاربعاء 14 سبتمبر 2022 (س 17)

قاعة قصر هلال

النادي الرياضي الهلالي – النجم الساحلي

قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت

قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين – النادي الافريقي تاجلت

قاعة المهدية

مكارم المهدية – الترجي الرياضي تاجلت

الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 6 2

-النادي الافريقي 6 2

-نادي ساقية الزيت 6 2

-النجم الساحلي 6 2

–نسر طبلبة 6 3

6-نادي قصور الساف 5 3

—بعث بني خيار 5 3

–جمعية الحمامات 5 3

9-مكارم المهدية 4 2

10-ن.ك اليد بجمال 3 2

11-النادي الهلالي 2 2

–سبورتينغ المكنين 2 2