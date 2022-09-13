بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج الدفعة الاولى لمباريات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة لمنافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد و التي دارت مساء يوم الثلاثاء :
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
قاعة بني خيار
بعث بني خيار – نادي كرة اليد بقصور الساف 32-24
قاعة طبلبة
نسر طبلبة – جمعيىة الحمامات 28-26
الاربعاء 14 سبتمبر 2022 (س 17)
قاعة قصر هلال
النادي الرياضي الهلالي – النجم الساحلي
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – النادي الافريقي تاجلت
قاعة المهدية
مكارم المهدية – الترجي الرياضي تاجلت
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 6 2
-النادي الافريقي 6 2
-نادي ساقية الزيت 6 2
-النجم الساحلي 6 2
–نسر طبلبة 6 3
6-نادي قصور الساف 5 3
—بعث بني خيار 5 3
–جمعية الحمامات 5 3
9-مكارم المهدية 4 2
10-ن.ك اليد بجمال 3 2
11-النادي الهلالي 2 2
–سبورتينغ المكنين 2 2