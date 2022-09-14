صادم: أهانته..فحاول ذبحها في الشارع..!

افادت وزارة الداخلية المصرية في بيان عاجل لها أن مركز شرطة ثانِ المنصورة بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض خلال سيرها بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين أنه “خلال سير الفتاة المشار اليها بالشارع، التقت مع شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وهي على علاقة بأحدهما، فقام الثانى بمعاكستها”.

وتابعت الداخلية أن الفتاة “وجهت اللوم للشخص الذي تعرفه وعاتبته لأنه ترك صديقه يعاكسها، مما أثار حفيظته، فقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض (سكين) كانت بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرأس)”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المتهمين في الواقعة والسلاح المستخدم في الجريمة الواقعة فيما تم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج، وتولت النيابة العامة التحقيق.