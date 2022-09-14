بن عروس: ضخ حوالي 161 طنا من مادة السكر خلال يومين

قال المدير الجهوي للتجارة ببن عروس وليد الورتاني انه تم ضخ 161 طنا من مادة السكر بين يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، لفائدة تجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى التي تتزود من ولاية بن عروس

وأضاف الورتاني في تصريح ل”وات” اليوم الأربعاء أن عملية التزويد بهذه المادة تتم بشكل تدريجي باعتبار الكميات الواردة على الجهة من قبل المصالح المعنية، واوضح ان مصالح الرقابة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، تتولى متابعة نسق التزويد يوميا عبر فرقها الميدانية.

وتم توزيع 152 طنا من هذه المادة خلال الفترة المذكورة على المساحات التجارية و9 أطنان على تجار الجملة لتوزيعها فيما بعد على محلات البيع بالتفصيل وللاستهلاك الفردي .

وستتواصل عملية التزويد بنفس النسق، وفق ذات المصدرن في الأيام القادمة لتفادي النقص الحاصل من هذه المادة خلال الايام الماضية .