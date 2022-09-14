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العثور على 2,5 كغ من القنب الهندي بمنزل ببنزرت

2022/09/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على اثر توفر معلومات مفادها تحوز شخص على كمية من المواد المخدرة بمحل سكناه بجهة منزل بورقيبة، تم على الفور التنسيق مع ممثل النيابة العمومية وبعد الحصول على إذن كتابي في الغرض، تم مداهمة المكان من قبل الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية المذكورة.

بتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا أمكن العثور على كمية من عجين بني اللون يشتبه في كونها مادة “القنب الهندي” ويقدر وزنها الجملي بحوالي 2.5 كغ.

باقتياده الى مقر مركز الأمن الوطني بحي النجاح وبالتحري معه أفاد أنه تحصل على الكمية المذكورة من قبل شخص ثاني أصيل منطقة سجنان قصد إيصالها لشخص ثالث لترويجها في المنطقة.

تم على الفور مداهمة محل سكنى المظنون فيه الثالث، حيث تعذر العثور عليه. بمزيد تكثيف التحريات أمكن التعريف بالمظنون فيهما وإدراجهما بالتفتيش.

باستشارة النيابة العمومية ببنزرت أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الأول من أجل “حيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغاية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونيا” والأبحاث متواصلة.

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