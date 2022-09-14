طعن شاب على مستوى الرقبة بجهة المنزه.. وهذه التفاصيل

تعرض شاب من مواليد 1990 إلى محاولة قتل من قبل شخص من خلال الاعتداء عليه بواسطة آلة حادة “موس بوسعادة” على مستوى الرقبة.

وعلى اثر اعلام الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنزه وإدارة شرطة النجدة تحولت على عين المكان أين تم العثور عليه بسطح إحدى البنايات المهجورة بجهة البلفيدير يحمل جرحا داميا على مستوى الرقبة.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة قصد الكشف عن مرتكبي الجريمة وبتعميق التحريات الميدانية والقيام بحملة أمنية مشتركة مع فريق تابع لإدارة شرطة النجدة، أمكن القبض على الفاعل الرئيسي (من مواليد 2004 ويقيم في إحدى البنايات المهجورة وسط العاصمة)

وباقتياده إلى مقر مركز الاستمرار بحي الخضراء اعترف باعتدائه على المعني بمشاركة شخص ثاني تولى كسر قارورة بلورية وطعنه على مستوى الرقبة مخلفا له جرحا داميا.