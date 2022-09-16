القيروان: حجز 48 الف كراس بمستودع عشوائي ببوحجلة

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان بمشاركة الوحدات الأمنية من مداهمة مستودع عشوائي يحتوي على 48 الف كراس بين مدعم وغير مدعم.

وافاد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عماد صنديد في تصريح ل(وات) بأن قيمة المحجوز قدرت بحوالي 90 الف دينار سيتم تامينها لدى القباضة المالية واستكمال باقي الاجراءات، واضاف انه تم تأمين المحجوز لدى تاجر جملة للادوات المكتبية، وسيتم ضخها لدى عدد من المكتبات خلال الأيام القليلة القادمة .

وفي جانب اخر، افاد صنديد بأنه تم تنظيم حملات رقابية اقليمية شملت 4 ولايات وهي القيروان والمهدية وسوسة والمنستير امنها 13 فريقا مشتركا مع الوحدات الامنية أسفرت عن تحرير 103 مخالفات اقتصادية خلال الأسبوع المنقضي و77 مخالفة خلال الأسبوع الجاري