Ooredoo تحتفل ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بحلة جديدة لعلامتها التجارية!

من بينهم 412 قاصرا: حسام الدّين الجبالي يكشف حصيلة عمليّات الهجرة غير الشرعيّة في تونس

أسعار الخضر والغلال والسمك بسوق الجملة ببئر القصعة..

عاجل: سقوط سقف مقر جمعية المحامين الشبان وتسجيل اصابات خطيرة..

القيروان: حجز 48 الف كراس بمستودع عشوائي ببوحجلة

2022/09/16 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان بمشاركة الوحدات الأمنية من مداهمة مستودع عشوائي يحتوي على 48 الف كراس بين مدعم وغير مدعم.

وافاد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عماد صنديد في تصريح ل(وات) بأن قيمة المحجوز قدرت بحوالي 90 الف دينار سيتم تامينها لدى القباضة المالية واستكمال باقي الاجراءات، واضاف انه تم تأمين المحجوز لدى تاجر جملة للادوات المكتبية، وسيتم ضخها لدى عدد من المكتبات خلال الأيام القليلة القادمة .

وفي جانب اخر، افاد صنديد بأنه تم تنظيم حملات رقابية اقليمية شملت 4 ولايات وهي القيروان والمهدية وسوسة والمنستير امنها 13 فريقا مشتركا مع الوحدات الامنية أسفرت عن تحرير 103 مخالفات اقتصادية خلال الأسبوع المنقضي و77 مخالفة خلال الأسبوع الجاري

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn