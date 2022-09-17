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بنزرت: تسرّب مياه الأمطار لعدد من المنازل المتاخمة لوادي جومين بمعتمدية ماطر

2022/09/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تسرّبت مياه الامطار، التي تهاطلت بكميات قياسيّة بين مساء أمس الجمعة وفجر اليوم السبت، إلى عدد من المنازل المتاخمة لوادي جومين بمنطقة تشقة من معتمدية ماطر وتسبّبت في أضرار مادية للتجهيزات منزلية بهذه المساكن، بحسب المدير الجهوي للحماية المدنية بالنيابة الرائد وليد الخزامي.
وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، ان سيول المياه التي تهاطلت في مدّة قصيرة تسرّبت لمجموعة المنازل المتاخمة لمجرى الوادي دون ان تتسبب في اي اضرار بشرية او في تضرّر اسس المنازل، وتمّ على إثرها مباشرة تفعيل اعمال المخطط المحلي لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالتنسيق مع اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، واجراء كافة المعاينات وشفط كميات المياه المتسربة في 6 منازل.
وأكّد الخزامي ان كافة الاجهزة والاطار البشري للجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية في حالة انعقاد دائم واستنفار ميداني للحد من اية تداعيات محتملة للتقلبات المناخية، وفق تعبيره.
ويجري العمل منذ فجر اليوم على التدخل بمناطق وأحياء الصفصاف، والمحطة، وزروق والمحروق بماطر لشفط المياه التي تسرّبت للمنازل والتي بلغت مستويات مرتفعة، كما تولت مصالح الحماية المدنية انقاذ مواطنة تبلغ من العمر 35 سنة على اثر محاصرتها بوادى الخربة التابع لمنطقة تشقة بماطر، وفق ذات المصدر.

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