هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار منتظرة..

يتواصل انخفاض الحرارة، اليوم الاحد، مع امكانية تساقط امطار رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية تساقط البرد باماكن محدودة.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ان يكون الطقس قليل السحب الى مغيما جزئيا ببقية الجهات.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات كما تصل إلى 41 بأقصى الجنوب.

كما يتواصل نشاط الرياح نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة فيما يكون البحر مضطربا بخليج قابس ومتموجا إلى قليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.