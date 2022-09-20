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سمير ديلو يفجرها ويكشف معطيات جديدة عن الأبحاث..#خبر_عاجل

الاستماع للغنوشي: سمير ديلو يكشف آخر المستجدات..#خبر_عاجل

2022/09/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في متابعة لاخر مستجدات التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي علي العريض قال المحامي سمير ديلو اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي أمام مقر وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة انه لم يتم الى الان الاستماع للغنوشي وعلى ما يبدو انه سيواصل الانتظار مثل يوم أمس وفق تعبيره.

وبين انه سيتم الانطلاق في البداية بالاستماع للحبيب اللوز.

ونوه ديلو الى ان منطلق الابحاث كان حول مواطن افاد بان ابنه قضى ليلة في منزل الغنوشي والعريض وعاد محملا بالاسلحة وان الاخير قدم شكاية بابنه لمنطقة الامن بالجهة وسلم الاسلحة وهو ما لم يثبت صحته مضيفا ان هناك الحديث عن مجلدات لمؤيدات وهي مجرد بيانات وبلاغات لنقابة الامن الجمهوري.

وأكد ديلو ان ملف التسفير موجود لكن لا يمكن غلقه بتصفية حسابات سياسية وفق تعبيره.

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