هيئة الانتخابات تصادق اليوم على رزنامة الانتخابات التشريعية



يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمصادقة على رزنامة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022 وفق بلاغ صادرعن الهيئة واشار العضو بهيئة الانتخابات والمتحدث باسمها محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان مجلس الهيئة سينطلق بعد المصادقة على الرزنامة في عملية التسجيل الالي وتحيين السجل الانتخابي الذي يتضمن بالخصوص تغيير مركز الاقتراع على ضوء التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية

واضاف المنصري ان هيئة الانتخابات ستنطلق ايام 20 و21 و22 سبتمبر الجاري في اجتماعات مع وزارات التربية والعدل والداخلية والشؤون الدينية والشباب والرياضة تخصص لتدارس الشروط الجديدة للترشح للانتخابات التشريعية التي جاء بها مرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للانتخابات، ومن بينها اشتراط بطاقة عدد 3 واقصاء الائمة ورؤساء الجمعيات الرياضية من الترشح والنظر في اعداد قائمة بيانات في الاشخاص المعنيين

واضاف ان اجتماع مجلس الهيئة سينظر في مسالة التزكيات التي اقرها المرسوم كشرط للترشح (400 تزكية) لصعوبة جمع هذا العدد من التزكيات بالنسبة للمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج الى جانب النظر في سد الشغورات لاعضاء الهيئات الفرعية والنظر في التقرير المالي لسنة 2021 ومتابعة ميزانية الهيئة لسنة 2022

وبخصوص سد الشغورات في عضوية مجلس الهيئة،اعتبر التليلي المنصري انها مسألة غير مستعجلة لان النصاب القانوني متوفر وكذلك الشان بالنسبة الى الاختصاصات المطلوبة مؤكدا ان المجلس بتركيبته الحالية قادر على الاشراف على كل المسارات الانتخابية

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكرصرح على هامش افتتاح أعمال جلسة عمل، عقدتها الهيئة نهاية الاسبوع المنقضي حول تقييم إنجاز الاستفتاء والاستعداد للانتخابات التشريعية، انه بصدور المرسوم المنقح للقانون الإنتخابي وأمر دعوة الناخبين، فإن هيئة الانتخابات، بمجلسها الحالي المتكون من خمسة أعضاء، تنطلق رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.