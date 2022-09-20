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القيروان : استرجاع 3 عقارات دولية فلاحية على مساحة جملية تقدر ب 192 هك..

2022/09/20 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقيروان ظهر اليوم الثلاثاء 3 عقارات دولية فلاحية تقع على مساحة جملية تقدر بــ 192 هك كائنة بمعتمدية الوسلاتية، وذلك تنفيذا لقرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة.
وجرت عملية الاسترجاع بحضور كافة الهياكل الإدارية والأمنية بالجهة وذلك في إطار التصدي لكافة اشكال الاعتداء على الملك العمومي وحسن التصرف في العقارات الدولية الفلاحية.
كما تولت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقيروان التعهد بالعقارات المسترجعة إلى حين إعادة توظيفها في أقرب الآجال وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

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