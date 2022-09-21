عاجل: سمير ديلو يكشف آخر مستجدات التحقيق في ملف “التسفير”..

أكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن الملف سياسي بامتياز ولا يوجد فيه اي اثباتات وفق تعبيره.

بين ديلو في تصريح صحفي من أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب ان من حرك القضية وجد الفرصة سانحة لاستهداف خصم السلطة الحالية بعد فشل السلطة في تطويع القضاء في محاولة خلق اروقة قضائية من خلال بعض القضاة المتعاونيين وفق تعبيره.

واضاف عضو هيئة الدفاع أن عدد المشمولين بالقضية مازال غير محدد قرابة العشرات متابعا “اليوم ستصبح لدينا معلومات بعد الاطلاع على كامل الملف…ولم تصدر اي بطاقة ايداع في حق المشمولين بالقضية..”