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محامي فريخة يكشف الوضع الصحي لمنوبه..وهذه مستجدات قضية “التسفير”..#خبر_عاجل

2022/09/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد محمد علي غريب محامي شركة ”سيفاكس إيرلاينز”، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 انه لم يتم توجيه التهمة لصاحب الشركة محمد فريخة، “ولكن المسألة تتعلق بشبهات حول استعمال الشركة لتسفير عناصر متشددة للمشاركة في الجهاد بدولة سوريا”.

وبين غريب في تصريح لإذاعة “موزاييك أن آجال الاحتفاظ بمنوبه تنتهي اليوم وسيتم توجيه الملف إلى النيابة العمومية وهي التي تقرر وفق تعبيره.

وكشف المحامي محمد علي غريب، أن وضعية استنطاق منوبه كانت عادية لكن الضغط الذي تعرض له تسبب له في مشاكل صحية جدية تطلبت تدخلا جراحيا أمس وقد يخضع لتدخل جراحي ثان خلال الأيام القادمة.

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