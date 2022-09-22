بن حليمة يفجرها ويكشف معطيات خطيرة عن ملف التسفير..#خبر_عاجل

قال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة اليوم إن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي تورّط بدوره في ملف التسفير .

وكشف بن حليمة في تصريح لاذاعة “الجوهرة اف ام” انه بعد قراره قطع العلاقات مع سوريا وتنظيم مؤتمر اصدقاء سوريا في تونس، استقبل المرزوقي زعيم تنظيم أنصار الشريعة أبي عياض (سيف الله بن حسين) في مناسبتين وكان حاول خلالها اقناعه باصدار فتوى تدعو للجهاد في سوريا وكان ذلك بحضور محام الذي كان وقتها عضوا بالمجلس التأسيسي. ورفض بن حليمة الكشف عن هويّة هذه الشخصيّة مشددا على صحة المعلومات التي أوردها في شهادته.

وتابع انه بعد رفض ابي عياض الاستجابه لمطلبه، تعمّد المرزوقي شتم أبي عياض ونعت السلفيين بالجراثيم.