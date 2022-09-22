هيئة الانتخابات تنشر رزنامة الانتخابات التشريعية، والفترة الانتخابية التشريعية تنطلق يوم الاحد 25 سبتمبر الجاري

تنطلق يوم الاحد القادم 25 سبتمبر الجاري على الساعة صفر الفترة الانتخابية التشريعية، وذلك وفق ما جاء في القرار عدد 23 المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022، والصادرعن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء امس الاربعاء.

وتنطبق الرزنامة موضوع القرار الوارد في 13 فصلا، على انتخاب اعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر القادم، على ان تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء آجال الطعون يوم الخميس 19 جانفي 2023.

ووفق هذه الرزنامة فقد انطلق التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين يوم امس الاربعاء 21 سبتمبر الحالي، وذلك بإضافة كل من سيبلغ سنهم 18 سنة يوم 16 ديسمبر، وتتواصل حملة تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الاقامة الفعلي ابتداء من يوم الاثنين 26 سبتمبر الى غاية 13 اكتوبر 2022.

وتوضع القائمات الاولية للناخبين على ذمة العموم ابتداء من يوم 26 سبتمبر الى غاية 28 من نفس الشهر، ويتم تقديم مطالب الاعتراض على القائمات يومي 29 و30 سبتمبر، على ان تبت الهيئة في هذه المطالب يومي 1 و2 اكتوبر. ويتم اعلام الاطراف المعنية بقرارات الهيئة يوم 3 اكتوبر.

وحسب الفصل الخامس من القرار ذاته، يمكن للناخبين المسجلين تحيين مراكز الاقتراع باثبات عنوان الاقامة الفعلي خلال كامل فترات النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وتتولى الهيئة الاعلان عن القائمات النهائية للناخبين في اجل لا يتجاوز يوم 14 اكتوبر.

ويفتح باب ايداع الترشحات لانتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 اكتوبر على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم 24 اكتوبر على الساعة السادسة مساء ويبت مجلس الهيئة في الترشحات في عضوية مجلس النواب في اجل اقصاه يوم 31 اكتوبر ، ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية مجلس النواب بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الاكتروني في اجل اقصاه يوم 1 نوفمبر، على ان تتولى الهيئة اعلام المشاركين فرديا بقرارتها في نفس اليوم.

ويتم قبول مطالب انسحاب المترشحين لانتخابات اعضاء مجلس النواب في اجل اقصاه يوم 9 نوفمبر، وتتولى الهيئة الاعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز يوم 21 نوفمبر.

وتجري حملة انتخابات اعضاء مجلس النواب بالداخل خلال الفترة الممتدة بين 25 نوفمبر و15 ديسمبر، وتكون فترة الصمت الانتخابي يوم 16 ديسمبر على الساعة صفر الى حد غلق اخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية، في حين تدور حملة الانتخابات بالخارج بين 25 نوفمبر و13 ديسمبر، وتوافق فترة الصمت يوم 14 ديسمبر.

ويجري الاقتراع لانتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب بالداخل يوم 17 ديسمبر وبالخارج ايام 15 و16 و17 ديسمبر، على ان يتم الاعلان عن النتائج الاولية لهذه الانتخابات في اجل اقصاه يوم 20 ديسمبر.

تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء آجال الطعون يوم الخميس 19 جانفي 2023.