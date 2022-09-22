في قضية رفعها ضدّه رئيس الجمهورية: هذا ما تقرّر في حقّ غازي الشوّاشي

كشف الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، انّه تمّ تأجيل جلسة مثوله اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 أمام محكمة بن عروس إلى يوم 11 أكتوبر.

وأكّد في تصريح لإذاعة “شمس اف ام”، ان قرار التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع لإعداد وسائل الدفاع والإطلاع على الملف بعد حضوره اليوم بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس.

وتأتي هذه القضية ضدّ الشواشي، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل بتعليمات من رئيس الدولة بعد ان أدلى غازي الشواشي بتصريحات إعلامية في شهر ماي الفارط، أكّد فيها ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدّمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد.