عاجل: نشرة متابعة للرصد الجوي..وتحذير من فياضانات..

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي أن الامطار تنزل حاليا وبكميات طيبة بالشمال والوسط الغربي للبلاد.. وهي في شكل محور ثان من التقلبات بعد الاول الذي شهدناه صباحا ورافقته كميات طيبة..

وقال الغنوشي في تدوينة نشرها على الفيسبوك “الان الامطار ستكون لها صبغة رعدية بالعديد من الجهات ومع وصوله شرقا سيجد التيارات الشرقية البحرية التي ستغذي السحب الممطرة بالرطوبة الكافية بشكل مستمر.. ارتفاع حرارة البحر في الساحل الشرقي يعكس ان نسب التبخر هامة وان هناك طاقة حرارية ستساهم في تكون السحب الممطرة اكثر..

الكميات المُتوقعة طيبة ونحن في حاجة كبرى لها و ننتظرها بشوق كبير.. انما نذكر بخصوصيات السحب الرعدية الخريفية وهي ان الامطار تنزل بكميات هامة في حيز زمني وجيز مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة مما قد يتسبب في تراكم المياه بالمناطق المنخفضة وتشكل السيول ظرفيا..”