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زغوان: رفع 121 مخالفة اقتصادية خلال 620 زيارة تفقّد منذ مطلع سبتمبر الجاري

2022/09/22 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

رفع أعوان فرق المراقبة الاقتصادية بولاية زغوان خلال حملات جهوية وإقليمية، منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، 121 مخالفة اقتصاديّة إثر620 زيارة تفقد شملت الأسواق الأسبوعية، والمحلات التجارية، والفضاءات الكبرى، ومسالك التوزيع، وبعض الطرقات، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن والديوانة والشرطة البلدية، وفق المدير الجهوي للتجارة بزغوان سفيان زيد
وأوضح زيد في تصريح لـ”وات” أن المخالفات توزّعت إلى 82 في قطاع الخضر والغلال، و11 في قطاع المواد الغذائية، و6 مخالفات في قطاع المواد المدرسية ومثلها في قطاع بيع الأسماك.
وأبرز أن حملات المراقبة تكثفت خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع الأسعار في بعض المواد الاستهلاكية والتي أثارت تشكيات المواطن في ظلّ عدم قدرتهم على اقتنائها نتيجة غلائها المشط، مشيرا إلى أن هذه الحملات ستتواصل بنفس الوتيرة في الفترة القادمة من أجل التصدي لكافة أنواع المضاربة والاحتكار والترفيع غير القانوني في المود الاستهلاكية.
وبيّن، بخصوص النقص المسجّل في السكر والحليب وفقدان مادة الزيت النباتي المدعم، أن عملية التزود بالسكر شهدت تحسنا نسبيا في الأيام الأخيرة على إثر ضخ 71 طنا عن طريق 6 شركات جملة منتصبة بالجهة تتزود بهذه المادة من 3 فروع للديوان التونسي للتجارة بكل من القيروان وسوسة ورادس، مؤكدا توفر الحليب بعديد المحلات التجارية الصغرى وفقدانها أحيانا بالفضاءات الكبرى نظرا للإقبال المتزايد عليها وعدم وجود سقف لاقتنائها، في المقابل لا تزال مادة الزيت المدعم مفقودة بسبب عدم توفرها بديوان الزيت.

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