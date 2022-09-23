من بينهم أب وطفلين: غرق مركب حرقة قبالة سواحل المنستير

تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير والمركز البحري بطبلبة أمس الخميس 22 سبتمبر 2022 من نجدة و إنقاذ 22شخصا من بينهم 5 من ذوي الجنسية السورية و عائلة تتكون من أب وطفلين اصيلي القيروان فيما لا يزال البحث جار عن مجتازين أصيلي القيروان لايزالان مفقودين إلى حد هذه الساعة وفق ما أكده كاتب عام النقابة الأساسية لمنطقة الحرس البحرى بالمنستير.

وأوضح ان المركب غرق على بعد 5 اميال من سواحل طبلبة بعد ان امتلأ بالمياه مما أدى إلى غرق المجتازين، مشيرا الى ان الوحدات العائمة ودورية مركز الحرس البحري طبلبة تحولوا على عين المكان وقاموا بعملية إنقاذ المجموعة بمشاركة وحدات الحماية المدنية والدخول بهم إلى مركز طبلبة.

وبالتحري معهم تبين وأن اثنين من المجتازين مفقودين ليتم توجيه الوحدات العائمة والدورية البحرية قصد إستكمال عملية التمشيط البحري للعثور على المفقودين.

كما تعهدت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بالبحث وإماطة اللثام على المنظمين و الوسطاء وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الإتجار بالبشر.