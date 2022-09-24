البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: فوز النادي الافريقي والاتحاد المنستيري في الجولة الأولى

فاز النادي الافريقي على ضيفه النجم الرياضي الساحلي في منافسات الجولة الأولى من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بنتيجة 92 – 66.

وفاز الاتحاد المنستيري، بدوره على اتحاد الأنصار بنتيجة 93 – 58.

وتستكمل لقاءات الجولة في موعد لاحق، بعد ان تمّ الاعلان عن تأجيل بقية مقابلات الجولة .

وفي ما يلي نتائج الجولة :

النادي الافريقي – النجم الساحلي 96 – 66

اتحاد الأنصار – الاتحاد المنستيري 93 – 58

الدالية الرياضية – شبيبة المنازه ( تاجلت)

الملعب النابلي – شبيبة القيراوان (تأجلت)

الزهراء الرياضية – النجم الرادسي (تأجلت)

الترتيب: ن ل

النادي الافريقي 2 1

الاتحاد المنستيري 2 1

النجم الساحلي 1 1

اتحاد الأنصار 1 1

الدالية الرياضية 0 0

شبيبة المنازه 0 0

الزهراء الرياضية 0 0

النجم الرادسي 0 0

الملعب النابلي 0 0

شبيبة القيروان 0 0