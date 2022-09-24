البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: فوز النادي الافريقي والاتحاد المنستيري في الجولة الأولى

فاز النادي الافريقي على ضيفه النجم الرياضي الساحلي في منافسات الجولة الأولى من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بنتيجة 92 – 66.
وفاز الاتحاد المنستيري، بدوره على اتحاد الأنصار بنتيجة 93 – 58.
وتستكمل لقاءات الجولة في موعد لاحق، بعد ان تمّ الاعلان عن تأجيل بقية مقابلات الجولة .
وفي ما يلي نتائج الجولة :
النادي الافريقي – النجم الساحلي 96 – 66
اتحاد الأنصار – الاتحاد المنستيري 93 – 58
الدالية الرياضية – شبيبة المنازه ( تاجلت)
الملعب النابلي – شبيبة القيراوان (تأجلت)
الزهراء الرياضية – النجم الرادسي (تأجلت)
الترتيب: ن ل
النادي الافريقي 2 1
الاتحاد المنستيري 2 1
النجم الساحلي 1 1
اتحاد الأنصار 1 1
الدالية الرياضية 0 0
شبيبة المنازه 0 0
الزهراء الرياضية 0 0
النجم الرادسي 0 0
الملعب النابلي 0 0
شبيبة القيروان 0 0