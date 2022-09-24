قبلي: إحباط عمليّة تهريب حوالي 133 ألف علبة سجائر أجنبية بمنطقة الدكانيز الصحراوية جنوبي مدينة دوز



ضبطت فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بدوز في ولاية قبلي، بالتعاون مع وحدات من الجيش الوطني، خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين 4 سيارات محمّلة بأكثر من 133 الف علبة سجائر أجنبية مهرّبة بمنطقة الدكانيز من معتمدية دوز الجنوبية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بقبلي، يوسف عبد اللاوي، اليوم السبت، لـ”وات”.

وأوضح المصدر ذاته، انه في اطار التصدي لظاهرة التهريب ضمن البرنامج الامني المتعلق بتأمين الفضاء الصحراوي المتاخم لولاية قبلي، رصدت فرقة الحدود البرية للحرس الوطني 4 سيارات رباعية الدفع بمنطقة الدكانيز الصحراوية، فعمدت إلى سدّ المنافذ الصحراوية المؤدية الى مدينة دوز من أجل إيقافها، وذلك بالتعاون مع قوات من الفيلق الثاني الترابي الصحراوي للجيش الوطني بقبلي، وتسخير دورية جوية تنقلت على عين المكان لاحباط عملية التهريب.

وأضاف الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس الوطني بقبلي انه تم ايقاف السيارات الاربع وحجز حوالي 133 الف علبة سجائر اجنبية بقيمة تناهز 500 الف دينار كانت محمّلة على متنها، مشيرا الى انّه تمّ تأمين المحجوز لدى الادارة الجهوية للديوانة بقبلي، فيما لاتزال عملية تمشيط المنطقة متواصلة الى حد الان من قبل وحدات الحرس الوطني.