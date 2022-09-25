القبض على شخصين يشتبه في ترويجهما لاقراص مخدرة”الأكستازي” بالقرب من مؤسسة تربوية بمدينة الروحية

تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالروحية التابع لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء السبت، من القبض على شخصين يشتبه في ترويجهما لاقراص مخدرة “الأكستازي” بالقرب من مؤسسة تربوية بمدينة الروحية وذلك خلال حملة أمنية موجهة في محيط المؤسسات التربوية وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.

وأضاف في تصريح ل”وات” أن الوحدات المذكورة حجزت عدد من الأقراص المخدرة لافتا إلى أن النيابة العمومية أذنت بإيقافهما وتقديمهما لفرقة الشرطة العدلية بولاية سليانة.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بشخصين آخرين مفتش عنهما في قضايا مختلفة إلى جانب تحرير 7 محاضر مرورية وحجز عدد 7 درجات نارية دون وثائق