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باقة أخرى للربح للمشاركة في فعاليات كأس العالم مع Ooredoo

2022/09/26 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتواصل الاحتفال في Ooredoo من خلال منح المشجعين التونسيين مرة أخرى فرصة المشاركة في فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022. وبهذه المناسبة، تقدم Ooredoo لمشتركيها باقةكاملة أخرى أخيرة لحضور مباريات تونس في هذا الحدث الهام.

للمشاركة في اللعبة، ما عليك سوى شحن 3 دنانير أو أكثر أو شراء خدمة من نقاط بيع ومتاجر Ooredoo إلى غاية 29 سبتمبر.كلّما شحنت هاتفك أكثر، كلّما زادت حظوظك في الفوز.

يمكن للحرفاء الراغبين في المشاركة في اللعبة أيضا تعمير القصاصة المخصصة لذلك والمتوفرة مجانا في كلّ نقاط بيع Ooredoo

سيتم الإعلان عن الفائز يوم 30 سبتمبر 2022 وسيفوز بباقة كاملة لحضور مباريات المنتخب الوطني.

سيتمّ الإعلان عن الفائز على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام.

تابعونا دائما، العديد من المفاجآت في انتظاركم مع Ooredoo!

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