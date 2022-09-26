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خلال اخلائه بالقوة العامة: حجز 600 ألف دينار بمقر نقابة قوات الأمن الداخلي..

2022/09/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة حجز مبلغ مالي يقدر بـ 600 ألف دينار بمقر النقابة وذلك خلال عملية الاخلاء التي تمت صباح اليوم الاثنين بالقوة العامة.

وأوضح حمادة في تصريح لراديو الديوان اف ام انه تم سحب المبلغ المحجوز لخلاص أجور العملة الى جانب خلاص أجور هيئة الدفاع عن زملائهم الموقوفين ومجابهة مصاريف التحركات الاحتجاجية المزمع تنفيذها بمختلف ولايات الجمهورية مشددا على انه تم معاينة المبلغ المسحوب من طرف عدل تنفيذ والقيام بكافة الإجراءات القانونية لعمليات الخلاص.

كما أكد شكري حمادة ان امين مال النقابة قدم جميع الوثائق التي تثبت عمليات السحب ومآل صرفها.

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