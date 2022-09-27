جريمة قتل شنيعة تهز سيدي بوزيد..وهذه التفاصيل..

جدت فجر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 جريمة قتل راح ضحيتها شاب في بداية عقده الثالث وهو أصيل أحد الأحياء الشعبية وسط مدينة سيدي بوزيد، وحسب المعطيات الأولية فانه حصل خلاف بين الجاني والهالك انتهى بوفاة الاخير طعنا.

و باعلام الوحدات الأمنية التي تحولت على عين المكان تم ايقاف 3 أشقاء يشتبه في تورطهم في الجريمة.

وبعد استشارة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تم الأذن بالاحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث المعمقة في شأنهم لمعرفة كل الملابسات و الحيثيات عن الحادثة و التي مازالت أسبابها مجهولة الى حد الآن .

كما تم الأذن بنقل جثة الهالك الي قسم الطب الشرعي للتشريح و تحديد الأسباب الحقيقة للوفاة وفق ما اورده راديو الديوان أف أم .