“OoredooEZ Cup”: أكثر من 35 ألف دينار للفوز في بطولة “Valorant” مع “Ooredoo”

في إطار جهودها الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة لحرفائها، تنظم Ooredoo تونس أول بطولة كبرى للألعاب الإلكترونية على منصة OoredooEZ التي تم إطلاقها في أفريل 2022.

وتلبية لرغبات واهتمامات حرفائها وعشاق الألعاب الإلكترونية، توفر Ooredoo تونس فرصة المشاركة في بطولة الألعاب “Valorant” وعيش تجربة فريدة من نوعها.

وبمناسبة هذا الحدث، صرح السيد سونيل ميشرا، مدير التسويق بـ Ooredoo: “نحن نولي أهمية كبيرة لقطاع الألعاب الإلكترونية ونود، من خلال تنظيم هذه البطولة، أن نقدم للاعبين في تونس الفرصة لعيش تجربة استثنائية. ستكون هذه المسابقة أيضا فرصة لهم للاعبين والتعارف ومشاركة شغفهم في حدث كبير. وستشكل هذه الفعالية بداية للعديد من الفعاليات القادمة بهدف منح الفرصة لجميع المشجعين للمشاركة في مختلف الألعاب والفوز بجوائز قيمة من تقديم Ooredoo! “.

وقد إنطلق التسجيل في التصفيات المختلفة منذ 27 سبتمبر على منصة OoredooEZ.

ستقام التصفيات عبر الإنترنت فيما ستنظم النهائيات خلال حدث كبير يوم 16 أكتوبر مع العديد من المفاجآت وجائزة كبرى قيمتها أكثر من 35000 دينار.