عاجل-من بينهم الغنوشي والعريض: هذا عدد المتهمين في قضية التسفير المستأنف قرار اطلاق سراحهم..

أكّد مساعد الوكيل لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الطرخاني، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استأنفت قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء بحالة سراح على 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية”.

وأضاف الطرخاني في تصريح لموزاييك، أنّ جلسة لدائرة الاتّهام المختصّة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس ستنظر غدا الخميس في قرار قاضي التحقيق إما بتأييده أو بنقضه.

وحسب معلومات خاصّة بموزاييك، فإنّ من بين المتهمين المطعون في قرار الإبقاء عليهم بحالة سراح راشد الغنوشي وعلي العريض والبشير بلحسن وغيرهم.