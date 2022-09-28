هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

استعدادا لمونديال قطر 2022- المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة ثقيلة امام نظيره البرازيلي 5-1

دعوة عاجلة لمتساكني هذه المنطقة الى تسوية وضعيات منازلهم..

زكريا بوقيرة يحذّر من موجة جديدة لفيروس كورونا..#خبر_عاجل

عاجل-من بينهم الغنوشي والعريض: هذا عدد المتهمين في قضية التسفير المستأنف قرار اطلاق سراحهم..

2022/09/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد مساعد الوكيل لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الطرخاني، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استأنفت قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء بحالة سراح على 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية”.

وأضاف الطرخاني في تصريح لموزاييك، أنّ جلسة لدائرة الاتّهام المختصّة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس ستنظر غدا الخميس في قرار قاضي التحقيق إما بتأييده أو بنقضه.

وحسب معلومات خاصّة بموزاييك، فإنّ من بين المتهمين المطعون في قرار الإبقاء عليهم بحالة سراح راشد الغنوشي وعلي العريض والبشير بلحسن وغيرهم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn