عماد الحمامي يكشف حقيقة ترشحه لإنتخابات 17 ديسمبر..

نفى القيادي السابق في حركة النهضة والوزير الأسبق عماد الحمامي نيته الترشح للانتخايات التشريعية القادمة ، مؤكدا أنه سيترشح لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تعقيبا منه على رفض حراك 25 جويلية المشاركة معه .

وقال الحمامي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، انه طلب من حراك 25 جويلية تكذيب ما تم نشره لكنهم لم يفعلوا، مبينا ان الحراك يريد التعريف بنفسه ، وفق تعبيره.

كما قال الحمامي إن كل محاولات التشويه والإستهداف والعمليات غير المسؤولة هي مراهقة سياسية ولن توقفني، حسب قوله.

هذا وأقر الحمامي أنه يؤمن بمجلس الجهات لانه سيكون فرصة لتغيير واقع التونسيين وسيساهم في تغيير منوال التنمية في الجهات لانه سينطلق من تعبير الشباب في الجهات المحرومة.

وأفاد الحمامي أن الغرفة الثانية ستحدث ثورة حقيقة في منوال التنمية لانه ينطلق من القاعدة ومن انتظارات المواطنين في الجهات.