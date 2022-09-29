“الهايكا” تسلط خطية مالية بقيمة 30 ألف دينار ضد هذه الإذاعة..

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة أف.أم” قدرها ثلاثون ألف دينار مع الإيقاف النهائي لبرنامجها “Libre Antenne” وعدم إعادة بث حلقة 22 أوت 2022 منه وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال.

وتم اتخاذ هذا القرار لما تم تسجيله من خروقات تتعلق خاصة بعدم احترام مبادئ التوازن والنزاهة وتوظيف الإذاعة لخدمة أغراض شخصية، إضافة إلى اعتبار الإذاعة في حالة عود بالنظر لتكرر ارتكاب الخرق نقسه.

واعتبرت الهيئة أن برامج القناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام”، وُظّفت للتنديد بالقرار المتخذ من قبل والي القيروان والمتعلق بإخلاء العقار الذي كان يشغله مدير الإذاعة نفسه، في تغييب كلّي لوجهة النظر المقابلة ودون الإشارة حتى إلى إمكانية توفير حق الرد على الاتهامات الموجهة، وهو ما يتعارض جوهريا مع مبادئ وأخلاقيات المهنة الصحفية ومبادئ التوازن والنزاهة وفيه توظيف للإذاعة لخدمة أغراض شخصية

وسجلت الهايكا، تواتر ارتكاب القناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” لخروقات تتعلق باستغلال برامج الإذاعة من قبل الممثل القانوني لتصفية حسابات شخصية وسياسية مع المسؤولين الجهويين والمحليين في جهة القيروان خاصة وأنه كان يشغل في السابق خطة عضو مجلس بلدي.