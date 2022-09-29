هام: وزير التربية يوجه هذه الرسالة للمعلمين النواب..

دعا وزير التربية فتحي السلاوتي المعلمين النواب إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد والعودة إلى أماكن العمل والتدريس وإلى بعض التفهم والصبر، مؤكدا أن الحكومة جادة في مسار تسوية هذه الوضعية والنقاش بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي النواب لإيجاد حل للغرض

وأكد، في تصريح إعلامي خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية بنزرت، التزام الحكومة بتعهداتها السابقة وحرصها على إيجاد الآلية المثلى لفض إشكال المربين النواب وإدماجهم تديريجيا وذلك من منطلق التزامها الدائم باتفاقيات الحكومات السابقة وفي اطار استمرارية الدولة مشدد على أن المربي عماد المؤسسة العمومية.

وأبرز في سياق متصل، أهمية بعث جمعيات داخل المؤسسات التربوية لمعاضدة جهود الدولة في العناية بالفضاءات التعليمية وضرورة تكريس عقلية مساهمة المكونات المنظماتية والجمعياتية والمؤسساتية وفاعلي الخير من الأهالي والمتساكنين في برامج تأهيل وتجديد كل المدارس، على اعتبار أن ميزانية الوزارة وحدها غير كافية للعناية بـ 6134 مؤسسة تربوية.

وأعرب السلاوتي، عقب إشرافه ووالي بنزرت سمير عبد اللاّوي، على موكب تحية العلم، بمعهد منزل جميل، عن اعتزازه بما أنجز بالمعهد في اطار معاضدة مجهود الدولة، بمساهمة المربين وجمعية أحباء معهد منزل جميل ومعتمدية وبلدية المكان وعدد من فاعلي الخير من أصحاب المقاولات والنسيج المؤسساتي وأهالي منزل جميل.

وأبرز ضرورة النسج على منوال هذا التدخل الذي شمل إعادة تهيئة وتجديد مدرسة العزيب ببادرة من مؤسسة” بيك ” المنتصبة بالمنطقة”، في إطار المسؤولية المجتمعية التي دأبت عليها المؤسسة وإشعاعها على محيطها التربوي والمجتمعي عموما، وذلك في خضم تكريم كل من ساهم في هذا المجهود من مسؤولين محليين وهياكل المجتمع المدني.