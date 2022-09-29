عاجل: آخر مستجدات قضية التسفير..

أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، اليوم الخميس، بأنّ دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قررت إرجاء البتّ في استئناف النيابة العمومية بالقطب القضائي لقرار إبقاء 39 متهما في ملف التسفير إلى بؤر التوتّر بحالة سراح إلى يوم 13 أكتوبر القادم.

وأوضح الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية استأنفت قرار قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بإبقائه لعدد 39 من المشمولين بالأبحاث بحالة سراح في ما يعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة التحقيقات، للاشتباه في تورّطهم في ملف التسفير الى بؤر التوتر، على غرار رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة ومنهم رضا الجوادي والحبيب اللوز، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.

كما تمّ لاحقا التحقيق مع نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض ورئيس الحركة، راشد الغنوشي.

وكانت النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدّي، أفادت في تصريح سابق لوات بأنها تقدّمت بشكاية إلى القضاء العسكري في شهر ديسمبر 2021 ، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر مشيرة الى انه تمّت إحالة الشكاي