وحدات الحرس وجيش البحر تحبط 10 محاولات لتجاوز الحدود البحرية والبرية خلسة

تمكّنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط والجنوب، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 سبتمبر 2022، من إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 151 مجتازا، من بينهم 85 من جنسيات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه في إطار العمليات الإستباقية، تمكّنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات المهدية ونابل من إلقاء القبض على 6 أشخاص بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي. وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

كما تمكّنت خلال الليلة ذاتها، وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وسوسة وجندوبة ومدنين، من إلقاء القبض على 11 شخصا من جنسيات مختلفة بعد أن تعمّدوا اجتياز الحدود البرية التونسية خلسة. وباستشارتها أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

ومن جانبها، تمكّنت أمس ثلاث وحدات عائمة تابعة لجيش البحر، من إنقاذ 19 مهاجرا غير شرعي، من أصول إفريقية مختلفة، من بينهم امرأة، كانوا على متن مركب بصدد الغرق بالموقع شمال الكتف (مدينة بنقردان) على بعد 5 أميال.

وقد قامت الوحدات البحرية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الوطني، بإركاب المهاجرين والتوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بالكتف، أين تم تسليمهم في اليوم ذاته للحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.