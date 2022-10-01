”موديز” تُلوّح بخفض التصنيف الإئتماني لتونس..

صدور قرار المصادقة على الملحق التعديلي الخاص بالاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص

انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق..

هام: صدور المرسوم عدد 57 لسنة 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي

لاول مرة: منير بن صالحة يتحدث عن تغيير عيينات تحاليل نور شيبة ويكشف..#خبر_عاجل

2022/10/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد المحامي منير بن صالحة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 أنّ الفنان نور شيبة لم يعفه من إنابته في القضايا المنسوبة إليه.

وأوضح أنه تم تكليفه للدفاع عنه في قضية استهلاك المخدرات فقط “وقد أنهيت مهمتي وتحصلت على عدم سماع دعوى في القضية وبالتالي رفضت مواصلة الدفاع عنه في باقي القضايا بعد أن أخذ الملف منحى آخر”.

وتابع بن صالحة في تصريح لموزاييك “لا يمكنني أن أدافع عن نور شيبة مدى الحياة وفي كل القضايا” حسب تعبيره.

وعن ما يروج حول إمكانيّة تورّطه في تدليس عينات تحليل نور شيبة، قال المحامي منير بن صالحة إن مثل هذه الإشاعات فيها مسّ بدور المحامي.

وشدّد على أنه لم يقم بذلك وأنّ المحامي عموما لا يطّلع على عملية تحليل العينات لأنها تتمّ وسط أجهزة الدولة أي بين الأمن والنيابة العمومية والمخبر”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn