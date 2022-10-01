لاول مرة: منير بن صالحة يتحدث عن تغيير عيينات تحاليل نور شيبة ويكشف..#خبر_عاجل

أكّد المحامي منير بن صالحة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 أنّ الفنان نور شيبة لم يعفه من إنابته في القضايا المنسوبة إليه.

وأوضح أنه تم تكليفه للدفاع عنه في قضية استهلاك المخدرات فقط “وقد أنهيت مهمتي وتحصلت على عدم سماع دعوى في القضية وبالتالي رفضت مواصلة الدفاع عنه في باقي القضايا بعد أن أخذ الملف منحى آخر”.

وتابع بن صالحة في تصريح لموزاييك “لا يمكنني أن أدافع عن نور شيبة مدى الحياة وفي كل القضايا” حسب تعبيره.

وعن ما يروج حول إمكانيّة تورّطه في تدليس عينات تحليل نور شيبة، قال المحامي منير بن صالحة إن مثل هذه الإشاعات فيها مسّ بدور المحامي.

وشدّد على أنه لم يقم بذلك وأنّ المحامي عموما لا يطّلع على عملية تحليل العينات لأنها تتمّ وسط أجهزة الدولة أي بين الأمن والنيابة العمومية والمخبر”.