عاجل: معطيات جديدة وصادمة بخصوص حادثة الفتاة التي سقطت من الطابق الثالث..

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2022/10/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في متابعة لملابسات الحادثة التي جدّت اليوم بالمنستير، أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا، أنه وخلافا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص “إلقاء شخص لصديقته من الطابق الثالث” من عمارة كائنة في مدينة المنستير، فإن وقائع الحادثة تتمثل في عثور شاب على صديقته رفقة شخص آخر في الشقة.

وقد عمد إثر ذلك إلى طعن الشخص الذي كان برفقة صديقته بواسطة سكين، ثم لاذ بالفرار، بحسب تصريح فريد بن جحا للجوهرة أف أم.

وخوفا من ردة فعل صديقها، قامت الفتاة بإلقاء نفسها من الشرفة، ليتم نقلها، رفقة الشاب الآخر إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة.

وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بالمنستير بالبحث في القضية، في انتظار فتح بحث تحقيقي في الموضوع.

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