القبض على شخص يشتبه في انتمائه الى تنظيم إرهابي..وهذه التفاصيل..

ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش ومركز الأمن العمومي للحرس الوطني ببرقو التابعين لمنطقة الحرس الوطني بسليانة، مساء أمس السبت، القبض على شخص يشتبه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي، وفق ما ذكره مصدر أمني لـ”وات”.

وأوضح المصدر ذاته، اليوم الأحد، أن المظنون فيه أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين، وقد تم القبض عليه بمدينة برقو على متن سيارته أين عثر لديه على وثائق تابعة لتنظيمات محظورة.

وأشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة أذنت بمباشرة محضر عدلي ضدّ المشتبه به من أجل الاشتباه في انتمائه لتنظيم ارهابي، كما أذنت بالاحتفاظ به في انتظار استكمال الابحاث.