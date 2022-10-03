كندا تستعد لاستقبال مليون مهاجر..وهذه الوظائف المتاحة..

أظهرت دراسة حديثة لمجلس أعراف كندا أن كيبيك كبرى مقاطعاتها تشهد شيخوخة أسرع ومعدل مواليد أقل، وتحتاج إلى 80ألف مهاجر سنويا، ويتوقع أن 100% من النمو السكاني فيها سيتحقق عن طريق الهجرة بحلول عام 2023، وخلال 2034 في كندا

وترى في الهجرة حلا لزيادة تعداد السكان الذي يبلغ 38 مليون نسمة.

وتخطط لقبول مليون مهاجر على مدار ثلاثة أعوام، بسبب شيخوخة السكان وتراجع معدل المواليد، وارتفاع عدد المتقاعدين أكثر من 9ملايين عام 2030

يتمتع المهاجرون واسرهم بالرعاية الصحية وبالضمان الاجتماعي

يتوقع ان تقر تسهيلات جديدة باعتماد نظام أكثر فاعلية لتلبية طلبات الهجرة، من خلال احتساب نقاط على أساس: حسن السلوك، المستوى الدراسي، السن، الخبرات العملية، اللغة، اللياقة البدنية والصحية، الحالة العائلية، القدرة على التأقلم، وجود قريب أو صديق بكندا.

كما يتوقع إلغاء رسوم الجنسية، كانت تصل إلى 630 دولارًا للفرد، وأكثر من 1500 للأسرة

وأظهر أحدث تقرير لاتحاد الاعراف أن 433000 وظيفة بالقطاع الخاص لم يتم الاستجابة لها، في المجالات التالية:

– أساتذة الجامعات.

– المحاسبة

–التعدين والمعدات الثقيلة

– المطاعم والنزل

– الطب والتمريض والعلاج الطبيعي

– الفلاحة والخدمات والبناء والكهرباء والنجارة

– الاعلامية والإلكترونيات والجيولوجيا والكيمياء والبترول